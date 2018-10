Japaner og amerikaner får Nobelpris for kræftbehandling

Forskning i at få immunforsvaret til at bekæmpe kræftceller i kroppen udløser årets Nobelpris i medicin.

Årets Nobelpris i medicin går til amerikaneren James P. Allison og japaneren Tasuku Honjo for deres arbejde med behandling af kræft. Det oplyser Karolinska Institutet i Solna ved Stockholm.

- Dette års Nobelpris udgør en milepæl i vores kamp mod kræft. De to nobelprismodtageres opdagelse benytter immunforsvarets evne til at angribe kræftceller ved at slippe bremsen på immunforsvarets celler, skriver instituttet i et opslag på Twitter.

De to modtagere har gjort hver deres arbejde med immunforsvarets evne til at bekæmpe kræftceller i kroppen, men deler altså prisen.

70-årige James P. Allison har studeret et protein, der fungerer som bremse. Han fandt potentialet for at frigøre bremsen og dermed få immuncellerne til at angribe tumorer, fremgår det på Twitter.

Allison er til daglig ansat på et universitet i Texas.

Tasuku Honjo, der er 76 år, opdagede et protein på immunceller og fandt ud af, at det fungerer som bremse.

Terapier baseret på Honjos opdagelse har vist sig at være effektive i kampen mod kræft.

Honjo arbejder til daglig på universitetet i Kyoto i Japan.

Med prisen følger ni millioner svenske kroner, hvilket svarer til 6,5 millioner danske kroner.