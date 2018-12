Japan trækker sig fra kommission og genoptager hvalfangst

Japan vil genoptage kommerciel hvalfangst næste år efter at have trukket sig ud af hvalfangstkommission.

Japan har valgt at trække sig fra Den Internationale Hvalfangstkommission (IWC). Beslutningen er truffet for at kunne genoptage kommerciel hvalfangst næste år.

Det oplyser en talsmand for den japanske regering onsdag.

- Vi har besluttet at trække os ud af Den Internationale Hvalfangstkommission for at genoptage kommerciel hvalfangst i juli næste år, siger talsmand Yoshihide Suga.

Talsmanden understreger, at hvalfangsten kun vil finde sted i Japans territoriale farvande og den eksklusive økonomiske zone.

- Vi vil ikke jagte (hvaler, red.) ved Antarktis eller på den sydlige halvkugle, siger talsmanden.

IWC afviste i september at lade Japan genoptage kommerciel hvalfangst.

I 2014 afgjorde en international domstol, at Japan skulle indstille hvalfangsten ved Antarktis.

Japan har underskrevet et moratorie, som medlemmerne af IWC har vedtaget, om fangst af hvaler. Aftalen gør det muligt at fange hvaler til videnskabelige formål.

Japan har længe understreget, at landets hvalfangere ikke jagter truede arter. Samtidig er det en indgroet del af den japanske kultur at spise hvalkød, lyder argumentet.

Japan har gentagne gange truet med at trække sig ud af IWC. Derfor kommer onsdagens melding ikke som nogen overraskelse.

Udmeldelsen af IWC betyder, at Japan kan genoptage jagten på vågehvaler og andre beskyttede arter ved kystområderne.

Med udmeldelsen tilslutter Japan sig Norge og Island, der også åbent trodser IWC's forbud mod kommerciel hvalfangst.

Beslutningen vil uden tvivl blive mødt af udbredt kritik fra miljøforkæmpere og lande, der kæmper for at stoppe hvalfangst.

Japan har jagtet hvaler i århundreder, og hvalkød har været en vigtig næringskilde for japanere - især i de magre år efter Anden Verdenskrig.