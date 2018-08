Italien lurer på bødekrav til selskab bag kollapset bro

Der kan være et omfattende bødekrav på vej til selskabet bag den bro, der i sidste uge kollapsede i byen Genova i Italien. 43 mennesker blev i den forbindelse dræbt.

Det siger premierminister Giuseppe Conte i et interview til den italienske avis Il Corriere della Sera.

- Mappen (om bødestraf, red.) ligger i min taske, og jeg har rejst rundt med den de seneste dage, siger han i interviewet.

Helt konkret skal kravet rettes mod holdingselskabet Atlantia, som ejer selskabet Autostrade per l'Italia, der drev broen i Genova.

Atlantia har allerede tilbudt 500 millioner euro - svarende til 3,7 milliarder danske kroner - til ofrene for ulykken. Ifølge Giuseppe Conte er det beløb et beskedent bidrag til ofrene.

- De kunne firedoble eller femdoble beløbet i mellemtiden, siger Conte.

Conte bliver også spurgt om den italienske regering har planer om at nationalisere motorvejsnettet i Italien. Til det svarer Conte, at regeringen undersøger, hvordan den bedst tjener offentlighedens interesse.

Derudover er det ikke givet, at Atlantia skal genopbygge broen i Genova, fortæller Conte. Regeringen har angiveligt modtaget flere forskellige tilbud på opgaven, siger han i interviewet.

Regeringen selv har varslet, at den vil præsentere en plan for at øge kravene til sikkerheden blandt italienske broer.

I en kronik har Antonio Occhiuzzi, der er direktør for Italiens Nationale Forskningsråd, advaret om, at broen i Genova måske ikke er et enestående tilfælde.

Ifølge direktøren står der flere broer rundt om i Italien, der ligesom broen i Genova har overskredet sin levetid. Derudover er flere ældre broer bygget til mindre køretøjer, end der benyttes i dag.

Ved statsbegravelsen for ofrene blev flere pårørende væk. En del af dem udeblev i protest over politikerne, som de mener har andel i ansvaret for broens kollaps.