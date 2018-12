Italien får grønt lys til budget efter stort EU-skænderi

Italien har fået grønt lys til landets budget efter måneders strid mellem regeringen i Rom og EU-Kommissionen.

Der indledes dermed ikke en underskudsprocedure mod Italien, hvilket kunne have ført til meget tunge sanktioner mod det store EU-land, der er blevet tvunget til at stramme bæltet ind.

Alle problemer er dog ikke fejet af vejen, understreger næstformand i EU-Kommissionen Valdis Dombrovskis.

Han peger på, at effekten af de ifølge EU meget problematiske elementer i budgettet som borgerløn og højere pensioner vil ramme senere.

- Aftalen er ikke ideel. Men vi undgår at iværksætte en underskudsprocedure, hvis dette gennemføres, siger Dombrovskis på et pressemøde i Bruxelles.

En underskudsprocedure er dermed afværget i første omgang. Men den kan blive aktuel senere, forklarer kommissionen.

Da Italien for to måneder siden fremlagde et budgetudspil, blev det afvist af EU-Kommissionen. Det var første gang til dato, at et medlemsland fik afvist budgettet.

Italien blev bedt om at sende et nyt. Den første revision var ifølge kommissionen helt utilstrækkelig.

Siden kom italienerne med mere substantielle ændringer af det meget ekspansive budget, og det førte til kommissionens godkendelse.

Problemet med de første udspil var, at regeringen lagde op til et markant højere budgetunderskud på 2,4 procent, end den tidligere regering havde gjort.

Desuden var kommissionen og regeringen i Rom ret uenige om skøn over væksten i den italienske økonomi.

Italien har den næsthøjeste gæld i EU på over 130 procent af bruttonationalproduktet (bnp). Kun Grækenland overgår Italiens gæld, og Italiens økonomi er større end den græske.

Derfor vil en krise i Italien være langt mere alvorlig end den græske.

EU-Kommissionen er - ifølge finanskommissær Pierre Moscovici - i Italien blevet beskyldt for at være en streng overdommer, der på urimelig vis blander sig i italiensk politik.

- Dette viser, at EU ikke er fjende, siger Moscovici.