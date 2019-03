Israelsk militær skyder og dræber 15-årig dreng ved grænsen

En 15-årig palæstinensisk dreng blev onsdag aften skudt og dræbt af israelske soldater under sammenstød ved Gazastriben.

Det oplyser de palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

Ofret, Saif al-Deen Abu Zeid, døde på sygehuset efter at være blevet skudt, da han demonstrerede langs grænsen til Israel.

En anonym talsmand for Israels militær siger, at hundredvis af demonstranter kastede sten og eksplosiver mod de israelske soldater. Det fik ifølge talsmanden soldaterne til at svare igen efter "normal procedure".

Tidligt torsdag morgen udførte det israelske militær luftangreb mod den sydlige del af Gazastriben, oplyser militæret.

Ifølge en lokal radiostation blev i alt seks missiler affyret mod militære anlæg, der tilhører Hamas. Radiostationen citerer øjenvidner og sikkerhedsstyrker i området.

Det israelske forsvar bekræfter på Twitter, at kampfly har ramt "militære mål", hvor Hamas holder til. Angrebet var en "reaktion på ballonerne med eksplosiver og projektilerne, der onsdag aften blev affyret fra Gazastriben mod israelsk territorium".

Der er ingen meldinger om kvæstede efter luftangrebene.

Gazastriben er et område mellem Israel, Egypten og Middelhavet, hvor der bor omkring to millioner palæstinensere. Området har været blokeret af Israel, siden Hamas vandt et valg i de palæstinensiske områder i 2006.

Sidste år var området præget af voldsomme sammenstød.

Fra marts til oktober demonstrerede tusindvis af palæstinensere løbende ved at kaste sten og brandbomber mod israelske soldater. Militæret svarede igen med tåregas og sommetider ved at skyde med skarpt.

Over 200 palæstinensere blev dræbt i perioden. Det fik FN's Generalforsamling til at fordømme Israel for drabene.