Israelsk eksminister skal 11 år i fængsel for spionage

Tidligere energiminister har tilstået, at han spionerede til fordel for Iran - Israels ærkefjende.

En tidligere israelsk minister, som var tiltalt for spionage til fordel for ærkefjenden Iran, skal 11 år i fængsel. Eksministeren har indgået en aftale med anklagemyndigheden om dommen, oplyser justitsministeriet i Jerusalem.

Som led i den indgåede aftale vil den tidligere minister Gonen Segev erklære sig skyldig i de alvorlige anklager, som er rejst mod ham, om spionage og overførsler af informationer til fjenden.

Segevs advokater, Eli Zohar og Moshe Mazor, siger i en erklæring, at som led i aftalen opgives en anklage om landsforræderi.

- Ja, Segev havde kontakter til iranerne, men hans motiv var ikke at hjælpe fjenden på et tidspunkt, hvor der var krig, hvilket er landsforræderi. Derfor er denne anklage faldet væk, hedder det.

Det nye, ændrede anklageskrift blev fremlagt onsdag, og sagen er nu bragt inden for de rette og naturlige proportioner, hedder det i erklæringen.

Dommen vil formelt blive afsagt den 11. februar.

Retssagen mod Segev, som var minister for energi og infrastruktur fra 1995 til 1996, blev indledt i juli for lukkede døre. Der er kun blevet offentliggjort få detaljer om anklagerne mod ham.

Den interne sikkerhedstjeneste Shin Bet har i en tidligere erklæring beskyldt ham for at have forsynet Iran med informationer om energimarkedet, om sikkerhedsinstallationer i Israel, om bygninger og personer i politik og i sikkerhedstjenesterne. Det skal være sket, da han boede i Nigeria mellem 2012 og hans anholdelse i maj 2018.

Shin Bet siger, at Segev havde haft kontakt til iranske ambassadefolk i Nigeria og senere besøgte Iran.

Segev var minister i en arbejderregering under ledelse af premierminister Yitzhak Rabin, efter at han var hoppet fra højrefløjen for at støtte Oslo II fredsaftalerne med palæstinenserne.

Han har tidligere været fængslet i forbindelse med en smugleraffære i 2004, der omfattede ecstasy og millioner af kroner. Han er også blevet dømt forsøg på svindel med kreditkort.