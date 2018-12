Israels regeringschef: Rakettrussel fra Hizbollah er reduceret

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger onsdag, at den shiamuslimske Hizbollah-milits i nabolandet Libanon har lukket våbenfabrikker.

Her ombyggede den islamistiske bevægelse missiler.

Lukningen af fabrikkerne, hvor missilerne blev gjort præcisionsstyrede, sker, efter at Israel i september afslørede de steder, hvor missilerne blev ombygget.

- Disse undergrundssteder nær Beiruts lufthavn, hvor missilerne blev ombygget, hvilket Israels militære efterretningstjeneste har afsløret, er blevet lukket, siger den israelske regeringschef.

Netanyahu siger, at Hizbollah højst har "et par dusin præcisionsstyrede missiler" til deres rådighed.

- Hizbollah forsøger at åbne fabrikker nye steder. Men vi har med nye indgreb forhindret dem i at udvikle præcisionsvåben, tilføjer han.

Israels militær sagde tidligere på måneden, at det planlagde angreb mod Hizbollah.

Ifølge en talsmand for den israelske hær Jonathan Conricus er målet med planlagte angreb at "afsløre og forhindre" angreb.

Angrebene bliver ifølge Israel begået af militsfolk fra Hizbollah via angrebstunneler, som militsen har gravet under grænsen mellem de to lande.

- Vi anser Hizbollahs aktiviteter som et åbenlyst forsøg på at undergrave israelsk autoritet, sagde Conricus.

Ifølge det israelske militær er tunnelerne ikke operationelle endnu.

Operationerne mod dem skal udelukkende foregå på israelsk territorium. Der blev ikke angivet en tidsramme for de planlagte militæroperationer.

Sidst de to parter var i åben konflikt, var i 2006. En månedlang krig ophørte først, da man igangsatte en skrøbelig våbenhvile.

I årene efter er Hizbollahs styrke vokset betragteligt. Særligt efter militsen har været i kamp i Syrien, hvor Hizbollah-styrker har kæmpet mod Islamisk Stat.

Israel anser dog Hizbollah, der støttes finansielt af arvefjenden Iran, som en stor trussel mod dets sikkerhed.