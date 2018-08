Israel vil åbne for varer til Gaza efter dage med ro

Israel er klar til at genåbne den eneste grænseovergang til Gaza, hvor der kan komme varer ind i den palæstinensiske enklave.

I over en måned har der været lukket for de fleste varetransporter, fordi der har været alvorlige spændinger ved grænsen.

Men hvis de seneste tre dages ro holder, og der ikke kommer brandbomber, raketter eller brændende drager over grænsen fra Gaza til Israel, vil Kerem Shalom-overgangen igen blive åbnet.

- Hvis den ro, der har været ved Gaza-grænsen, holder til i morgen tidlig, vil Kerem Shalom-overgangen blive åbnet i morgen klokken 9.00, siger Israels forsvarsminister Avigdor Lieberman i en udtalelse.

Han tilføjer, at den zone, hvor palæstinenserne har lov at fiske, vil blive udvidet til ni sømil (knap 17 kilometer) fra kysten.

Siden 9. juli har der været store begrænsninger på, hvilke varer der kunne komme ind i Gaza.

Israel har desuden begrænset importen af gas og andet brændstof i et forsøg på at presse Hamas til at stoppe sine raketangreb og holde op med sende brændende balloner og drager mod Israel, hvor de har sat ild til store områder.

Humanitær hjælp har dog fået lov at passere igennem grænseovergangen i den periode, den har været lukket.

Omkring 75.000 palæstinensere i Gazastriben har mistet deres arbejde, efter dele af den industrielle produktion i området blev tvunget til stoppe, fordi der ikke kom varer ind. Det sagde formanden for den palæstinensiske erhvervsorganisation i Gaza mandag.