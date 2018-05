Israel planlægger stor bosætterudvidelse på Vestbredden

Israels forsvarsminister vil søge godkendelse af 2500 jødiske bosætterhjem til opførelse på det besatte Vestbredden. Anmodningen vil officielt komme i næste uge.

På Twitter skriver den israelske forsvarsminister, Avigdor Lieberman, at man vil bede et regionalt råd for planlægning om at opmærke 1400 byggegrunde, hvor der lige straks skal bygges.

Der er ikke kommet en officiel palæstinensisk reaktion på beslutningen.

Israels bosættelser på Vestbredden er et af de mest konfliktfyldte emner mellem israelere og palæstinensere.

De fortsatte byggerier på palæstinensisk grund har været årsag til, at palæstinenserne har trukket sig fra fredsforhandlinger med Israel.

Fredsprocessen gik i stå i 2014. Forholdet er i øjeblikket på et lavpunkt, efter at Israel har fået USA's anerkendelse af Jerusalem som hovedstad, og amerikanerne har flyttet landets ambassade til Jerusalem.

Ifølge den tostatsløsning, som blandt andet EU støtter, skal Jerusalem både være hovedstad for palæstinensere og israelere.

USA's præsident, Donald Trump, har sagt, at landet ikke har ændret politik, og at amerikanerne fortsat ønsker en fred mellem de stridende parter.

Den palæstinensiske præsident, Mahmoud Abbas, har efter ambassadeåbningen sagt, at USA ikke længere kan lede en fredsproces.

De fleste lande i verden mener, at Israels bosættelser på Vestbredden, som Israel erobrede i 1967, er ulovlige.

Det mener Israel ikke. Den israelske regering har sagt, at spørgsmålet om bosættelser må afklares under forhandlinger med palæstinenserne.

Palæstinenserne mener, at Israels bosættelser fratager dem muligheden for at etablere en sammenhængende og levedygtig stat.

Der bor omkring 500.000 israelere på Vestbredden og i Østjerusalem.