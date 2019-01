Israel påstår at udføre angreb mod iranske mål i Syrien

Ifølge israelsk militær er landet natten til mandag i gang med at angribe iranske al-Qud-styrker i Syrien.

Israel er i gang med at angribe iranske al-Qud-styrker i Syrien. Det oplyser israelsk militær kort efter midnat til mandag.

Samtidig advarer Israels militær syriske styrker mod at angribe israelsk territorium eller israelske styrker.

De iranske al-Qud-styrker er en enhed, der er dedikeret til at kæmpe i udlandet.

Israels militær oplyste søndag, at landets luftforsvarssystemer havde opfanget et missil affyret fra Syrien.

Det skete, efter at den syriske regering tidligere søndag havde beskyldt Israel for at udføre luftangreb i den sydlige del af landet.

Ifølge Syrien skød landets luftforsvar syv israelske missiler ned i syd.

Det israelske militær giver ikke yderligere detaljer i sin erklæring natten til mandag.

Israel har svoret at stoppe sin fjende nummer et, Iran, fra at befæste sig militært i nabolandet Syrien.

Israelske styrker har udført hundredvis af luftangreb i Syrien. Ifølge Israel er angrebene rettet mod iranske militære mål samt våbenleverancer til den libanesiske Hizbollah-bevægelse, der støttes af Iran.

Iran og Hizbollah har siden begyndelsen af den syv år lange borgerkrig i Syrien været støtter af den syriske præsident, Bashar al-Assad, som er tæt på at genvinde fuld kontrol med store dele af det vestlige Syrien. Det er især sket ved hjælp af støtten fra Iran, Hizbollah og Rusland.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har gentagne gange understreget, at landet ikke vil acceptere en permanent iransk militær tilstedeværelse i Syrien.

Det samme gjorde han søndag:

- Vi har en permanent politik. Den går ud på at angribe den iranske forankring i Syrien og skade dem, der forsøger at skade os, sagde han til journalister.

Det er meget usædvanligt, at Israel officielt går ud og bekræfter landets angreb i Syrien.