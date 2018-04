Israel løslader over 200 migranter efter krav fra højesteret

Myndighederne i Israel har løsladt over 200 afrikanske migranter, som nægter at forlade landet.

Over 200 fængslede migranter fra Afrika er søndag blevet løsladt af de israelske myndigheder.

Israels højesteret gav 10. april regeringen en frist til søndag til at færdiggøre en aftale om at deportere tusindvis af afrikanske migranter.

Premierminister Benjamin Netanyahu og hans regering forsøger at indgå en aftale med Uganda om at modtage migranterne, der hovedsageligt kommer fra Sudan og Eritrea.

Men da det endnu ikke er lykkedes, blev de tilbageholdte migranter løsladt.

- I lyset af den omstændighed, at forhandlingerne mellem Israel og et andet land stadig pågår og som følge af en højesteretskendelse, vil de tilbageholdte migranter i Saharonim-fængslet blive løsladt i dag, oplyser indenrigsministeriet søndag eftermiddag.

I begyndelsen af april meddelte Netanyahu, at Israel havde sløjfet en aftale med FN's Flygtningeorganisation, UNHCR, om at sende tusindvis af afrikanske asylansøgere ud af Israel og videre til vestlige lande.

Den skrottede aftale var forinden blevet kritiseret voldsomt af højrefløjen samt dele af Netanyahus eget Likud-parti, fordi den indebar, at tusinder af andre migranter skulle have lov at blive i Israel.

Omkring 4000 migranter har siden 2013 frivilligt forladt Israel til fordel for Rwanda og Uganda, men Netanyahu er under pres fra mange af sine vælgere om at udvise tusindvis flere.

Ifølge regeringen er der omkring 37.000 afrikanske migranter i Israel.

Mens regeringen siger, at migranterne har krydset grænsen ulovligt og hovedsageligt er søgt til Israel for at finde arbejde, så siger migranterne og rettighedsgrupper, at de søger asyl og er flygtet fra krig og forfølgelse.

Hovedparten af de over 200 personer, som søndag blev løsladt, afventede alle af blive deporteret til Uganda. De blev fængslet i februar, fordi de nægtede at forlade Israel.

Israel begyndte i januar at informere migranter fra Eritrea og Sudan om, at de havde tre måneder til at acceptere en "frivillig" udrejseaftale omfattende en flybillet og 3500 dollar.

Alternativt risikerede de at blive sat i fængsel, indtil de kunne deporteres.

Uganda bekræftede fredag, at det forhandler om at tage imod omkring 500 migranter. Men landet vil kun modtage personer, som frivilligt forlader Israel.