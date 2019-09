Israel bomber mål i Gaza efter Netanyahu var i skudlinjen

Israel angriber mål i Gaza få timer efter, at raketter tvinger premierminister til at afbryder valgmøde

Israel har natten til onsdag bombet mål i Gaza som gengæld for raketter, der blev affyret fra enklaven aftenen forinden mod den israelske by Ashdod. Her var premierminister Benjamin Netanyahu i gang med et valgmøde.

Det oplyser den israelske hær.

Netanyahu måtte afbryde sit valgmøde. Han blev i hast ført væk, mens sirener hylede for at advare mod raketterne.

Det skete kun få timer efter, at Netanyahu havde bebudet, at Israel vil annektere Jordan-dalen på Vestbredden, hvis han vinder valget i næste uge.

Israelske kampfly "ramte 15 terrormål i det nordlige og det centrale Gaza", meddeler Israels hær.

Blandt de mål, som ifølge israelerne blev ramt, var en våbenfabrik og en tunnel til at udføre angreb fra.

Israel gør rutinemæssigt det regerende Hamas i Gaza ansvarlig for raketangreb, uanset hvem der affyrer dem.

De israelske gengældelsesangreb bekræftes af en sikkerhedskilde i Gaza.