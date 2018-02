Israel angriber iranske mål i Syrien efter drone-nedskydning

Syriens statslige nyhedsbureau Sana skriver, at det syriske luftforsvar besvarer nye israelske luftangreb mod mål nær Damaskus, hedder det.

- Israelske fly har ramt mindst 12 syriske og iranske mål under angreb i Syrien - blandt andet luftforsvarsstillinger, siger Israels militær til Reuters.

Det sker efter, at det israelske militær havde oplyst, at et af dets kampfly var blevet skadet under en mission mod en iransk installation i Syrien, hvorfra der var sendt en drone op.

- Alle israelske fly vendte tilbage fra missionen undtagen et, som styrtede ned i Israel, siger den israelske oberst Jonathan Conricus.

Statslige syriske meder havde tidligere citeret en uidentificeret militær kilde for, at det syrisk luftforsvar havde ramt mere end et israelsk fly efter israelerne angreb på den iranske stilling i Syrien.

Episoden er den alvorligste mellem Israel, Iran og Syrien, siden den syriske borgerkrig begyndte i 2011.

Det israelske militær siger, at en af dets kamphelikoptere nedskød den iranske drone, som var sendt ind over Israel.

- Israelske styrker angreb derefter det iranske kontrolsystem i Syren, som havde sendt dronen ind over Israel, hedder det i en israelsk erklæring, som beretter om "massiv jord-til-luft" fra det syriske forsvar.

Det var et israelsk F1, som blev ramt og styrtede ned. Piloten skød sig ud og er i sikkerhed. Der er dog modstridende oplysninger om, hvorvidt han er blevet kvæstet ved episoden.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu foretog tirsdag et sjældent besøg ved den israelsk-syriske front og i Golanhøjderne.

Israel har under den syriske borgerkrig åbnet ild mange gange mod angreb eller tilsyneladende angreb fra nabolandet mod dets grænse eller i Golanhøjderne. Israelerne har omkring 100 gange ramte Hizbollahs våbentransporter i Syrien.

Israel har svoret, at det vil forhindre, at syrisk territorium bliver anvendt af Iran til baser eller til at sende avancerede våben til det islamistiske Hizbollah i Libanon, som har kæmpet sammen med det syriske regime under krigen i Syrien.

Golanhøjderne er et bjergområde i det sydvestlige Syrien, der ligger på grænsen til Israel, Libanon og Jordan. Siden Seksdageskrigen i 1967, hvor størstedelen af den arabiske befolkning flygtede, har Israel holdt området besat.