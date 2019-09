Island idømmes bøde for politisk stunt ved Eurovision

Arrangørerne bag Eurovision idømmer Island en bøde for at have optrådt politisk under dette års finale i Israel.

Det vakte opsigt, da den islandske gruppe Hatari vajede med palæstinensiske flag under pointuddelingen ved finalen i Tel Aviv i maj.

Og det var i strid med melodigrandprixets regler, oplyser arrangørerne i European Broadcasting Union lørdag aften dansk tid i en pressemeddelelse.

Der henvises specifikt til regel 2,6 i sangkonkurrencens regelsæt, som bebuder, at deltagere ikke må bruge deres optrædener til politiske formål.

Derfor bliver den islandske broadcaster RÚV tildelt en bøde. Bødens størrelse oplyses ikke i meddelelsen.

Det var på mange måder kontroversielt, da den islandske gruppe Hatari tog til Tel Aviv for at deltage i årets Eurovision.

Gruppens medlemmer havde på forhånd offentligt erklæret deres støtte til Palæstina. Og derudover er deres musik og BDSM-inspirerede look med lak og læder alt andet end det, man forbinder med et hyggeligt familiearrangement.

Alligevel lykkedes det Hatari at ende på en tiendeplads i finalen, og mange har efterfølgende fået øjnene op for gruppen.

Gruppen optrådte desuden efterfølgende på Roskilde Festival.

Det var ikke kun den islandske gruppe, der skabte virak ved årets Eurovision-finale.

Superstjernen Madonna optrådte med to hits under finalen. I den forbindelse bar hendes dansere både det israelske og det palæstinensiske flag på deres kostumer.

- Det var en fejl, sagde den israelske kulturminister Miri Regev efterfølgende.

- Man kan ikke blande politik ind i et kulturelt arrangement, med al respekt for Madonna.

Ved Eurovision i Tel Aviv blev danske Leonora nummer 12 med sangen "Love Is Forever".

Den hollandske sanger Duncan Laurence løb med sejren, hvorfor Eurovision næste år bliver afholdt i Hollands næststørste by, Rotterdam.