Islamisk Stat er fordrevet fra bastion i Syrien

Tre måneder efter indledningen af en offensiv i det østlige Syrien er IS nedkæmpet i byen Hajin.

En syrisk styrke, der har opbakning fra USA, har sendt Islamisk Stat på flugt fra byen Hajin i det østlige Syrien.

Byen var den sidste større by i det østlige Syrien, hvor den militante gruppe holdt stand.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, der overvåger situationen i landet via et netværk af kilder og aktivister.

Islamisk Stat er stort set nedkæmpet, men kontrollerer fortsat et mindre territorium i det østlige Syrien nær grænsen til Irak samt enkelte områder i det sydlige Syrien.

Syriens Demokratiske Styrker indledte i september en offensiv mod jihadisterne i Islamisk Stat i Hajin-enklaven på den østlige bred af floden Eufrat.

Islamisk Stat optrappede derefter en blodig modoffensiv.

I sidste uge oplyste Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, at tre måneders voldsomme kampe har dræbt mindst 820 af Islamisk Stats krigere.

Omkring 500 af de amerikanskstøttede soldater fra Syriens Demokratiske Styrker har mistet livet i kampen mod jihadisterne i Hajin-området.

Ifølge observatoriet er omkring 17.000 soldater fra den arabisk-kurdiske alliance indsat i kampen for at nedkæmpe Islamisk Stats sidste bastion i Syrien.