Irans revolutionære garde bekræfter missilangreb i Irak

Iranske styrker bekræfter ifølge flere medier, at de er ansvarlige for et angreb på kurdiske tropper i Irak.

Den iranske revolutionære garde har ifølge nyhedsbureauerne AFP og Reuters taget ansvaret for et missilangreb på kurdiske stillinger i Irak.

Angrebet fandt sted lørdag i det nordlige Irak, hvor en væbnet kurdisk gruppe kaldet Det Demokratiske Parti for Irans Kurdistan, blev ramt. Missiler ramte gruppens hovedkvarter i Koya i den kurdiske del af Irak.

En talsmand for de kurdiske Peshmerga-styrker i området fortalte lørdag til Reuters, at 11 var meldt dræbt og mellem 20 og 30 skulle være såret i forbindelse med angrebet.

- Iran brugte langtrækkende missiler i et koordineret angreb på vores baser og en nærtliggende flygtningelejr, skrev gruppen på det sociale medie Twitter efter angrebet.

Iransk militær bekræfter søndag, at de stod bag angrebet.

- I en succesfuld operation ramte Den Revolutionære Gardes luftfartsenhed og hærens droneenhed en kriminel gruppes møde og en terroristtræningslejr med syv kortrækkende missiler, skriver Den Revolutionære Garde i en besked viderebragt af den iranske nyhedstjeneste Fars.

Iran beskylder gruppen for at have udført en række angreb ind over grænsen fra Irak.

Iran og Irak udkæmpede i 1980'erne en blodig krig. Begge lande har kurdiske mindretal, der kræver selvstændighed.

Ud over at tage ansvaret for angrebet har Irans øverste leder, Ayatollah Khamenei, bedt sit militær om at øge deres magt for at skræmme fremmede magter - hovedsageligt USA - fra at intervenere i området.

- Øg jeres kraft så meget I kan, for jeres kraft skræmmer fjenden væk.

- Iran og iranerne har stået imod amerikanerne og bevist, at hvis en nation ikke er bange for trusler fra bøller og stoler på sine egne evner, så kan det tvinge supermagter til at trække sig tilbage og besejre dem, sagde Khamenei i en tale til militærkadetter.