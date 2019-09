Irans præsident ophæver begrænsninger for atomudvikling

Irans præsident, Hassan Rouhani, har onsdag beordret alle begrænsninger på atomforskning og -udvikling ophævet.

Ordren er den tredje nedprioritering af Irans forpligtelser i atomaftalen fra 2015.

Tidligere onsdag sagde præsident Rouhani på iransk tv, at iranerne vil optrappe landets atomprogram.

- Vi vil snart meddele, hvilke forpligtelser vi ikke vil leve op til, og som vil indebære optrappede aktiviteter i vores atomprogram, sagde Rouhani.

Iran og tre europæiske lande - Storbritannien, Frankrig og Tyskland - forsøger at mindske spændingerne og redde atomaftalen, som skal begrænse Irans atomprogram, efter at USA trak sig ud aftalen i maj sidste år.

Men sent onsdag erklærer Rouhani altså, at han har intentioner om at tage endnu et skridt væk fra aftalen med de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd og Tyskland.

- Jeg vil lige nu annoncere det tredje skridt, siger han på statsligt tv.

- Atomenergiorganisationen har fået ordre om straks at påbegynde, hvad end der er brug for inden for forskning og udvikling, og opgive alle hidtidige forpligtelser inden for forskning og udvikling, siger præsidenten.