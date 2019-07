Irans præsident: Vi beriger uran som det passer os

Iran vil efter 7. juli øge berigningen af uran til et niveau, som det synes nødvendigt, siger præsident Hassan Rouhani til det lokale nyhedsbureau IRIB.

Den internationale atomaftale med Iran fra 2015 satte graden af berigning til 3,67 procent.

Hvis de øvrige underskrivere på atomaftalen ikke lever op til deres del af aftalen, så vil Arak-atomreaktoren vende tilbage til det, som man foretog sig før atomaftalen, siger Rouhani.

- Med enhver mængde vi ønsker og enhver mængde, der behøves, så vil vi bringe det over 3,67 procent, siger Rouhani på et møde i regeringen.

Han siger, at Iran fra og med søndag vil lægge pres på Europa - at det "tilbyder en vej uden om de amerikanske sanktioner, der er rettet mod landet".

Præsident Donald Trump trak sidste år USA ud af atomaftalen og genindførte sanktioner mod Iran. Siden har der været voksende militære spændinger i regionen.

USA forsøger blandt andet at blokere for al olieeksport fra Iran.

USA har ladet forstå, at alle europæiske virksomheder, der handler med Iran, vil få forbud mod at operere på det amerikanske marked. Det har sat EU i en klemme, for man har et stærkt ønske om at bevare atomaftalen.

Rouhani lader forstå, at Europa endnu ikke har tilbudt Iran noget, der kan tages alvorligt.

Myndighederne i Iran erkendte mandag, at det allerede har brudt atomaftalen, når de gælder berigning af uran.

Med en højere berigning af uran er Iran nærmere det, som atomaftalen ville forhindre: at regimet bliver i stand til at fremstille atomvåben.