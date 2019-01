Iraner og brite mistænkes for at smugle migranter til England

Et stigende antal migranter forsøger via båd at komme til England. To mænd er anholdt for menneskesmugling.

Britiske myndigheder har anholdt to mænd, som mistænkes for at smugle migranter til England.

Det skriver The Independent.

De to, en 33-årig iraner og en 24-årig brite, blev anholdt i Manchester onsdag.

Det oplyser National Crime Agency (NCA), der er en særlig politienhed med fokus på at bekæmpe organiseret kriminalitet.

Mændene "mistænkes for at arrangere ulovlig transport af migranter over Den Engelske Kanal", skriver NCA i en meddelelse.

Antallet af personer, som ulovligt forsøger at nå frem til England om bord en båd, er steget de seneste måneder.

Ifølge det britiske indenrigsministerium blev 539 migranter i 2018 afsløret i at forsøge at nå frem til engelske kyster. Deraf de 239 siden november.

Myndighederne har på grund af bekymring for den voksende trafik skærpet overvågningen af farvandet mellem England og Frankrig ved at indsætte ekstra patruljefartøjer.

Men menneskesmugling er en indbringende forbrydelse, og bagmændene "ændrer konstant" deres metoder for at undgå lovens lange arm. Det fortæller Tom Dowdall, vicedirektør for NCA og ansvarlig for indsatsen mod menneskesmugling.

Tidligere i år oplyste Dowdall til The Independent, at iranere betalte smuglere op til 30.000 pund for at blive bragt til Storbritannien. Det svarer til 248.000 kroner.

Anholdelserne i Manchester kommer, efter at indenrigsminister Sajid Javid Parti for nylig satte spørgsmålstegn ved, om de personer, som ulovligt forsøger at krydse kanalen, er "ægte" asylansøgere.

Ministeren er blevet kritiseret for sin udtalelse, der faldt i forbindelse med et besøg i havnebyen Dover.

- Et spørgsmål bør stilles: Hvis du reelt er asylansøger, hvorfor har du så ikke søgt asyl i det første sikre land, du ankom til?, sagde han.

Han antydede også, at bådmigranter som pågribes vil få afslag på deres asylansøgninger for at "bryde kæden" og dermed afskrække andre fra at forsøge sig.

Oppositionspartiet Labours ordfører på området, Diane Abbott, revser Sajid Javid for udtalelserne.

- Det er ikke op til Sajid Javid at afgøre om asylansøgere måske ikke er ægte. Det kan han ikke vide. Vi har et system til at klarlægge det, siger hun ifølge The Independent.