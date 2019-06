Iran øger berigelse af uran og bryder atomaftale om ti dage

En øget berigelse af grundstoffet uran vil øge frygten for, at iranerne udvikler atomvåben.

Iran vil øge berigelsen af uran "på baggrund af landets behov".

Det meddeler en talsmand fra landets atomagentur mandag. Talsmanden, Behrouz Kamalvandi, siger, at Iran vil øge berigelsen til op mod 20 procent.

Han tilføjer, at Iran er på vej til at overskride den mængde uran, der er tilladt ifølge den store atomaftale, som Iran i 2015 indgik med USA, Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Rusland, Kina og EU.

Det vil angiveligt ske om ti dage - den 27. juni. Atomaftalen siger, at Iran højst må have 300 kilo uran.

Også den øgede berigelse er et potentielt brud på aftalen.

I atomaftalen lyder det, at Iran må have beriget uran på maksimalt 3,67 procent U-235. Det kan benyttes som brændsel i kernereaktorer.

En stigning til 20 procent vil betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til kernevåben.

Det kræver beriget uran på omkring 90 procent. Det er dog en væsentlig hurtigere proces at gå fra 20 procent til 90 procent i forhold til fra de nuværende 3,67 procent til 20 procent.

Det kan derfor skabe øget frygt internationalt, at iranerne i så fald kun vil være få skridt fra at have beriget uran til brug til atomvåben.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj 2018 USA ud af atomaftalen med Iran. USA genindførte samtidig sanktioner mod Iran.

Det har ført til en voksende, bitter konflikt mellem de to lande.

I sidste uge var de to lande igen på kant med hinanden. USA beskylder Iran for at stå bag et angreb torsdag mod to olietankskibe i Omanbugten.

Iran har afvist påstanden og beskylder USA for sammen med regionale allierede som Saudi-Arabien og De Forenede Arabiske Emirater at forsøge at piske en krigsstemning op.

Iran har bedt EU om at hjælpe med at beskytte Iran fra USA's sanktioner.