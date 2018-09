Indien kan beholde verdens største biometriske database

Indiens øverste domstol fastholder i en afgørelse onsdag, at et stærkt omdiskuteret biometrisk system, som anvendes af regeringen, er lovligt.

I systemet anvendes biologiske karakteristika for det enkelte individ. Fingeraftryk og skanninger af øjets iris kan lovligt anvendes til at bekræfte en persons formodede identitet.

Men dommerne indfører nye restriktioner for brugen af personlige oplysninger om landets en milliard indbyggere.

Det nationale identitetssystem Aadhaar er verdens største biometriske database. Det er blevet kritiseret for at være en trussel mod privatlivets fred og et redskab i et overvågningssamfund.

I Verdensbanken har cheføkonom Paul Romer betegnet Aadhaar som "verdens mest raffinerede id-program".

Afgørelsen fra de fem dommere i højesteret har vakt international opmærksomhed. Mange indere har udtrykt bekymring for, hvordan deres personlige oplysninger bliver håndteret.

Alle indere er i Aadhaar registret med et unikt personnummer på 12 cifre samt fingeraftryk og skanninger af iris. Regeringen mener, at Aadhaar er med til at forhindre svindel. Samtidig er systemet en fordel, når der skal udbetales sociale ydelser.

- Højesteretsdommen vedrørende Aadhaar er en stor sejr for regeringen, siger Amit Malviya, der er talsmand for regeringspartiet Bharatiya Janata Party (BJP), på Twitter.

Men højesteretsdommen fastslår også, at virksomheder og organisationer ikke kan tvinge kunder til at udlevere deres Aadhaar-data. Det er en indrømmelse til kritikere af programmet.

- Det er en afbalanceret afgørelse, siger Ritesh Bhatia, som efterforsker kriminalitet i cyberspace.

Der har tidligere været flere skandaler omkring Aadhaar-data, som angiveligt skulle være blevet solgt på internettet.