Indien flytter krokodiller væk fra gigantisk statue

De indiske myndigheder har indledt en omstridt flytning af over 300 krokodiller fra et sø- og naturområde ved siden af en 182 meter høj statue. Krokodillerne skal væk for at gøre det muligt at lande i området med vandflyvere.

Krokodillerne, hvoraf en del er over tre meter lange, lokkes ind i metalbure og sendes så rundt til andre naturområder i delstaten Gujarat.

Men organisationer for naturbeskyttelse og dyreværn kritiserer myndighederne for operationerne ved den 182 meter høre statue af landets uafhængighedshelt Sardar Vallabhbhai Patel, som blev indviet i efteråret.

Den bronzeklædte statue, som ligger godt 200 kilometer fra delstatens hovedby, Ahmedabad, er en populær seværdighed.

Men der går ingen tog til området med statuen, som er næsten dobbelt så høj som Frihedsgudinden i New York.

En lokal embedsmand med ansvar for vådområderne ved statuen, Anuradha Sahu, siger, at delstatens politiske ledere har givet ordre til fjernelse af krokodillerne af sikkerhedshensyn.

Indtil videre er over en halv snes af krokodillerne kørt væk i bure på ladet af store lastbiler.

Direktøren af et naturvidenskabeligt center i regionen, Jitendra Gavali, siger, at flytningen af krokodillerne er en krænkelse af Indiens naturværnslovgivning.

- Regeringen ødelægger dyrenes miljø og risikerer, at de dør under transporterne. Det er heller ikke blevet undersøgt tilstrækkeligt, hvor krokodillerne kan flyttes hen, siger Gavali.

Premierminister Narendra Modi, der selv er født i Gujarat, gav tilladelse til byggeriet af den gigantiske statue i 2010.

Den indiske premierminister hyldede ved indvielsen Sardar Patel for evnen til at tænke "strategisk", da han bragte det splittede land sammen efter uafhængigheden i 1947.

- Denne Enhedens Statue er et symbol på vores ingeniørkunst og tekniske formåen, sagde Modi, mens over 5000 bevæbnede politifolk bevogtede stedet, hvor statuen er rejst.

Statuen har kostet over 2,6 milliarder kroner, og den var under opførelse i fire år. Over 3500 arbejdere var involveret i byggeriet.

Myndighederne håber, at statuen vil trække 15.000 besøgende til området dagligt.