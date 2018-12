I japansk forsvarsplan skal skibe bygges om til hangarskibe

Japan har tirsdag godkendt landets nye forsvarsplan. Her vil man skabe et stærkere og mere effektivt forsvar, mens man også har fokus på fleksible og strategiske aktiviteter.

Af planen fremgår det blandt andet, at man vil bygge to skibe om til hangarskibe - landets første siden Anden Verdenskrig. Det sker i et forsøg på at modvirke den voksende kinesiske militærkraft i regionen.

Ifølge den nye, femårige forsvarsplan skal Japans militær således opgradere to eksisterende skibe til helikoptere, sådan at skibene fremadrettet også vil være i stand til at sende jagerfly afsted.

Beslutningen er det seneste forsøg under premierminister Shinzo Abe på at booste Japans militær.

Den japanske regering siger, at indsatsen er nødvendig grundet voksende forsvarsudfordringer i regionen, herunder spændinger med Nordkorea.

Men beslutningen om at bygge hangarskibe er kontroversiel. Kritikere peger på, at Tokyo med den nye forsvarsplan bevæger sig væk fra artikel ni i landets forfatning.

Japans forsvar blev oprettet efter landets nederlag i Anden Verdenskrig. Ifølge forfatningen må landets styrker dog kun deltage i selvforsvar eller i militære operationer uden for Japan.

- Vi vil sikre både den nødvendige mængde og kvalitet af forsvaret for at imødekomme det hurtigt skiftende sikkerhedsmiljø, siger talsmand for regeringen Yoshihide Suga på et pressemøde tirsdag.

- Vi vurderer, at dette er inden for rammerne af, hvad der er tilladt i henhold til forfatningen, tilføjer han.

I den nye forsvarsplan er der budgetteret med udgifter for 242 milliarder dollar - knap 1,6 billioner danske kroner. Planen løber frem til marts 2024.

Japans seneste forsvarsplan blev offentliggjort i 2013.