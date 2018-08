Stoffer, alkohol, tidligere domme og et fødested uden for Sverige går igen blandt svenske voldtægtsmænd.

58 procent af alle voldtægtsforbrydelser i Sverige i de seneste fem år er begået af personer, som ikke er født i Sverige. Det viser en kortlægning fra tv-stationen SVT.

Det er programmet "Uppdrag Granskning", der har sat sig ned og kigget alle 843 sager fra de seneste fem år igennem, hvor der er faldet dom for fuldbyrdet eller forsøg på voldtægt.

Ud over et flertal af personer født uden for Sverige finder SVT-programmet også andre fællestræk ved de dømte.

Mange af dem har ifølge programmet været påvirket af narkotika og alkohol, der er generelt et lavt uddannelsesniveau, og ikke mindst har mere end hver tredje været dømt for andet kriminalitet før.

Gennemgangen lægges frem, 18 dage før svenskerne skal til valg til Riksdagen. I en særskilt artikel forklarer programmet, hvorfor det har valgt at fremlægge sin gennemgang:

- Debatten om voldtægter og etnicitet har hidtil været ført med meget lidt fakta som grundlag, skriver programmet i en særskilt artikel.

"Uppdrag Granskning" dykker også ned i den gruppe af voldtægtsforsøg og -sager, hvor gerningsmanden og ofret ikke kender hinanden. Her er andelen af gerningsmænd, der ikke er født i Sverige, endnu højere: omkring otte ud af ti.

Af denne gruppe har 40 procent været i Sverige i et år eller mindre, viser gennemgangen.

Professor i kriminologi Jerry Sarnecki forklarer til SVT, at de personer, som kommer til Sverige, ofte har levet meget kort tid i deres eget hjemland.

- Mange af dem har efterfølgende levet på gaderne i Tehran, Paris, Marseille eller Stockholm. De har levet i groft maskuliniserede miljøer, hvor de kun har været omgivet af andre mænd, siger han til SVT.

- Hvor meget af dette er etnicitet, og hvor meget er fattigdom? Herre gud, det er ikke let at adskille.

En afghansk født tidligere svensk politibetjent Mustafa Panshiri holder i dag foredrag for unge afghanske drenge.

- Vi kommer til at se mere af dette i fremtiden, hvis vi ikke ærligt begynder at tale om, hvad det her beror på, og forklarer de kulturelle forskelle, som findes, siger han til SVT.