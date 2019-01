Huden blev flået af mennesker i mexicansk aztekisk tempel

Arkæologer i Mexico har for første gang fundet et tempel tilegnet en aztekisk frugtbarhedsgud, som blev tilbedt ved at flå huden af mennesker og ofre dem til guden.

Templet, som formentligt var i brug fra omkring år 1000 til 1260, er tilegnet guden Xipe Totec, en af de vigtigste guder i Mexico i tiden før europæernes ankomst.

Xipe Totec, hvis navn betyder "den flåede gud" blev tilbedt af mange forskellige folkeslag i det, som i dag er Mexico.

Arkæologer fra Mexicos Nationale Institut for Antropologi siger i en udtalelse, at indretningen af templet tyder på, at præsterne rituelt ofrede mennesker på et af templets to cirkulære altre, hvorefter de flåede dem på det andet og iførte sig deres hud.

De, som skulle ofres, blev enten dræbt i gladiatorkampe eller skudt med bue og pil.

Templet, som er fundet i delstaten Puebla, er det første kendte tempel til Xipe Totec.

Fundet omfatter tre stenskulpturer af guden. Det er 70 centimeter høje hovedskaller med en vægt på omkring 200 kilo samt en overkrop med ryggen dækket af graveringer, som viser guden iklædt hud fra menneskeofringer.

- Rygskulpturen er meget smuk. Den er omkring 80 centimeter høj og har et hul i maven. Ifølge historiske kilder blev en grøn sten placeret der for at "give den liv" under ceremonierne, siger arkæologen Noemi Castillo Tejero, som har ledet udgravningen af templet.

Aztekerne beherskede i 1400- og 1500-tallet store dele af det nuværende Mexico. Deres hovedstad Tenochtitlan lå på en ø i Texcocosøen, hvor Mexico City ligger i dag.

Aztekerne var kommet nordfra i bølger fra omkring år 500 og slog sig ned i det centrale Mexico og sydligere områder. Betegnelsen aztekere stammer fra det mytiske sted Aztlan.

Den spanske overtagelse begyndte gradvis i 1500-tallet, efter at conquistadorerne under Hernán Cortes ankom i 1519.