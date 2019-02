Huawei-stifter: Anholdelse af direktør var politisk motiveret

Der lå politiske motiver bag, da finansdirektøren for den kinesiske Huawei-koncern i slutningen af 2018 blev anholdt i Canada.

Det siger Ren Zhengfei, der er grundlægger af den kinesiske telegigant, til BBC.

Meng Wanzhou, der er finansdirektør i Huawei og datter af Ren Zhengfei, blev den 1. december anholdt i en canadisk lufthavn. Det skete på anmodning fra USA, som ønsker hende udleveret til mulig retsforfølgelse.

USA mistænker hende for at have overtrådt de amerikanske sanktioner mod Iran.

Meng blev i december ved en domstol i Vancouver løsladt mod kaution, men hun har forbud mod at forlade landet.

Canada har endnu ikke truffet en beslutning om at udlevere hende til USA.

Huawei, der i flere år været i USA's søgelys for deres angiveligt tætte bånd til Kinas regering, har blankt afvist de amerikanske beskyldninger mod Meng.

Huawei producerer smartphones og netværk til telekommunikation. I modsætning til mange andre kinesiske selskaber henter Huawei størstedelen af sin omsætning i udlandet.

Flere lande har dog bandlyst Huawei. Det skyldes bekymringer over, at selskabet spionerer via sit udstyr, der indgår i blandt andet mobilnetværk verden over.