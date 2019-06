Houthier tager skylden for nyt angreb mod saudisk lufthavn

Oprørere fra Yemens houthi-bevægelse har angrebet en lufthavn i byen Abha i det sydvestlige Saudi-Arabien.

Det oplyser bevægelsens egen tv-kanal, Al Masirah, natten til mandag.

Det er fortsat sparsomt med oplysninger om den påståede hændelse, og Saudi-Arabien har indtil videre ikke bekræftet angrebet.

Houthierne har i løbet af den seneste uge lanceret flere luftangreb i de sydlige regioner i Saudi-Arabien, herunder i byerne Abha, Khamis, Mushait og Jizan.

Blandt andet ramte et ballistisk missil en lufthavn i Jizan og sårede 26 mennesker onsdag i sidste uge.

Tre dage senere - lørdag - angreb saudiaraberne houthi-oprørere i Yemens hovedstad, Sanaa, fra luften.

Houthierne har intensiveret antallet af drone- og missilangreb mod byer i Saudi-Arabien de seneste måneder. Det sker, mens spændingerne er vokset mellem Iran og arabiske golfstater, der er allieret med USA.

I marts 2015 greb Saudi-Arabien ind i nabolandet Yemen for at støtte præsident Abd Rabbuh Mansur Hadi, der blev tvunget på flugt af houthierne.

Siden den internationale koalition med Saudi-Arabien i spidsen gik ind i konflikten i Yemen for godt fire år siden, er flere end 10.000 mennesker blevet dræbt.

Borgerkrigen har ifølge FN og hjælpeorganisationer drevet Yemen på kanten af hungersnød.

Konflikten i Yemen ses i virkeligheden som en stedfortræderkrig mellem Saudi-Arabien og Iran.

Angreb på olietankere nær Hormuzstrædet har ført til øgede spændinger, og USA og Saudi-Arabien giver den iranske regering skylden.

Houthi-oprørerne afviser, at de tager imod ordrer fra Iran og påstår, at de har grebet til våben for at bekæmpe korruption.

Samtidig mener oprørerne, at de har ret til at forsvare sig efter fire år med angreb fra Saudi-Arabien.