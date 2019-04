Hospitalsdirektør melder om mindst et dansk dødsoffer

En hospitalsdirektør i Sri Lanka meddeler, at der er mindst en dansker blandt 11 dræbte udlændinge på hospitalet. Det skriver den srilankanske avis Daily Mirror.

Danske myndigheder har ikke bekræftet oplysningen.

Direktøren for National Hospital, Anil Jasinghe, siger til avisen, at der er 11 dødsofre fra Danmark, Polen, USA, Kina, Japan, Pakistan, Indien, Marokko og Bangladesh.

Udenrigsministeriets Borgerservice har oplyst på Twitter, at der er forlydender om danskere blandt de sårede og dræbte i Sri Lanka.

Det er dog ikke muligt at bekræfte yderligere, lyder det.

- Vi har oplysninger fra troværdige kilder, om at der er danskere iblandt (de omkomne, red.), men vi har ikke fået det bekræftet endnu, siger centerchef ved Udenrigsministeriets Borgerservice Ib Petersen.

Sri Lankas udenrigsministerium har bekræftet nationaliteterne på 11 dræbte udlændinge, men der er ingen danskere med på ministeriets liste.

Det drejer sig om tre briter, tre indere, to tyrkere, en portugiser og to personer med amerikansk og britisk statsborgerskab.

Ni udlændinge er meldt savnet, skriver ministeriet ifølge nyhedsbureauet AP i en meddelelse.

Adskillige eksplosioner har påskedag ramt kirker og luksushoteller i Sri Lankas hovedstad, Colombo, og to andre byer. Foreløbig er 207 mennesker meldt dræbt.

De tre hoteller, der blev ramt af den første bølge af angreb, ligger i hovedstaden. Det drejer sig om Shangri-La Colombo, Kingsbury Hotel og Cinnamon Grand Colombo.

I byen Negombo, der ligger nord for Colombo, har over 50 mennesker mistet livet under et angreb mod en kirke, skriver nyhedsbureauet Reuters.

En kirke i Batticaloa på landets østkyst er også ramt af et angreb. Her meldes omkring 25 mennesker dræbt.