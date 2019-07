Hongkongs politiske leder er måske på vej ud

Carrie Lam siger, at omstridt lovforslag om retsforfølgelse i Kina er "dødt", men det er ikke trukket tilbage.

Undskyldninger fra Hongkongs øverste politiske leder, Carrie Lam, har ikke mindsket politiske spændinger i Hongkong. Mange venter nu kun på, at hun går af.

Lam sagde tirsdag, at et omstridt lovforslag om udlevering af borgere til retsforfølgelse i Kina er "dødt".

Aktivister og protestgrupper siger imidlertid, at de fastholder et krav om, at Lam officielt trækker lovudspillet tilbage. Derefter må hun selv gå af.

Demonstranterne har svoret, at de vil fortsætte deres aktioner efter ugers voldsomme uroligheder. Striden har kastet den tidligere britiske kronkoloni ud i dens værste krise, siden den i 1997 blev ført tilbage til Kina.

Lørdag vil nogle grupper fortsætte protestaktioner ved at formidle deres budskaber til kinesere fra fastlandet. Det opfattes som en yderligere provokation af kommunistpartiets ledere i Beijing.

Titusindvis af demonstranter marcherede i weekenden gennem et af Hongkongs mest populære områder. Det skete i et forsøg på at vinde støtte til deres sag fra besøgende turister fra selve Kina.

De fortsatte spændinger har ført til mange spekulationer om, hvorvidt Carrie Lam vil kunne blive siddende på sin post. Den 62-årige stærkt troende katolik fremsatte selv det omstridte lovforslag i februar.

Lam overtog posten som Hongkongs øverste politiske leder i 2017. Hun blev anset for at være Beijings foretrukne kandidat. Hun blev stemt ind af pro-kinesiske politikere i Hongkong, som er delvist selvstyrende.

Det er dog ganske få af de 7,3 millioner indbyggere, som har nogen indflydelse på valget i den tidligere britiske koloni.

Lam er valgt for fem år. Politiske iagttagere siger, at det er vanskeligt for hende at træde tilbage.

- Det er mere komplekst, end folk almindeligvis tror. Man kan ikke blot holde op, når man vil, når man har med Beijing at gøre, siger den politiske forsker og kommentator Sonny Lo.

Han siger, at Beijing tager hensyn til alle mulige forhold i Hongkong, inden det finder en passende afløser til Lams ekstremt vanskelige post.

- Beijing ønsker muligvis, at Lam i det mindste får rettet en smule op på den krise, som blev udløst med fiaskoen omkring hendes lovudspil. Det vil hjælpe hendes efterfølger.

- Men det er næsten givet, at de kommunistiske ledere vil have hende erstattet inden et valg i Hongkong i september næste år, siger Lo.