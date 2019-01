Homoseksuel politiker flygter fra Brasilien efter dødstrusler

Brasiliens eneste åbent homoseksuelle medlem af parlamentet, Jean Wyllys, er flygtet ud af landet efter at have modtaget dødstrusler.

Det oplyser han til den brasilianske avis Folha de São Paulo, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- At bevare et truet liv er også en strategi for at kæmpe for bedre dage, skriver 44-årige Wyllys på Twitter.

Jean Wyllys er medlem af det venstreorienterede parti PSOL. Han har været en vigtig stemme for LGBT-miljøet i Brasilien og blev i oktober genvalgt til sin tredje periode i parlamentet.

Han har tidligere modtaget adskillige dødstrusler, men efter at den nyvalgte præsident Jair Bolsonaro er kommet til magten, er det eskaleret.

Det fortæller hans tætte veninde, politikeren Marielle Franco, til avisen.

Jair Bolsonaro nyder stor opbakning fra de ultrakonservative kristne i Brasilien.

Han er blevet beskyldt for at opildne til voldtægt og til at tilskynde til had på grund af udtalelser om kvinder, homoseksuelle og minoriteter.

Til avisen Folha de Sao Paul forklarer Jean Wyllys selv, at det ikke var valget af Bolsonaro i oktober, der direkte udløste hans afgørelse om at trække sig fra parlamentet, men i stedet de konsekvenser valget har haft for ham.

- Vi gjorde meget for fællesskabets bedste. Og vi vil gøre meget mere, når der kommer nye tider (...) Tak til jer alle af hele mit hjerte, siger Wyllys.

Wyllys og Bolsonaro er flere gange røget i totterne på hinanden.

Det mest kendte optrin er fra 2016, da Wyllys spyttede Bolsonaro i ansigtet under høringerne mod den forhenværende præsident Dilma Rousseff.

Det skete, efter at Bolsonaro havde rettet skarpe anklager mod Roussef, som endte med at blive stillet for en rigsret.

Det vides ikke, hvor Jean Wyllys er flygtet hen, eller hvad han skal lave i stedet. Han erstattes i parlamentet af partifællen David Miranda, som også er åbent homoseksuel.

Mirando, der ofte også har kritiseret Jair Bolsonaro, lover, at han vil fortsætte kampen for lige rettigheder til LGBT-miljøet.

- Vi kommer til at kæmpe for at fastholde de rettigheder, vi har kæmpet for at få over årene. Men samtidig skal vi kæmpe for vores egen overlevelse, lyder det fra David Mirando.