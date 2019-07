Holland var medansvarlig for massakren i Screbrenica i 1995

Holland var delvist ansvarlig for, at mange hundrede mennesker blev dræbt af bosniske serbere i 1995.

Hollands højesteret stadfæster, at Holland er delvist ansvarlig for 350 menneskers død ved massakren i Srebrenica i Bosnien i 1995.

Det skriver Reuters.

- Dutchbat (Det hollandske bidrag til FN-missionen) handlede ulovligt i evakueringen af 350 mænd. De tog disse mænds chance for at holde sig fra de bosnisk-serbiske styrker fra dem, siger retten ifølge nyhedsbureauet.

Med dommen kan de efterladte søge erstatning af Holland for deres familiemedlemmers død.

De 350 menneskers død skete under massakren i Srebrenica. Under episoden udviste hollandske styrker 350 bosnisk-muslimske mænd fra en base, som hollænderne beskyttede.

Det selv om de hollandske styrker måtte vide, at mændene var i overhængende fare for at blive henrettet, hvis de ikke var på basen. De blev efterfølgende alle henrettet.

Det var del af en større massakre begået af de bosnisk-serbiske styrker i byen, hvor omkring 8000 drenge og mænd blev henrettet som del af en etnisk udrensning.

Den etniske udrensning var en del af krigen i Bosnien i 1990'erne. Krigen i Bosnien var en blodig og indædt borgerkrig mellem Bosniens etniske befolkningsgrupper.

De bestod af kroatiske, serbiske og muslimske minoriteter. I 1995 stødte den bosnisk-serbiske hær frem og fordrev store dele af befolkningen. Mange rejste mod Srebrenica, hvor FN havde oprettet en sikkerhedszone.

De bosnisk-serbiske styrker fortsatte ind i den beskyttede zone, mens der blev begået massedrab, voldtægter og andre handlinger, der havde til formål at fordrive store dele af befolkningen.

FN-styrkerne i området, hvor af en stor del var hollandske, kunne ikke stå imod angrebet.

Massakren i Srebrenica var den værste massakre siden Anden Verdenskrig. I 2017 blev lederen for de bosnisk-serbiske styrker, Ratko Mladic, idømt livstid for folkedrab ved FN-domstolen.