Højreradikal markering drukner i moddemonstration og regn

Det forløb roligt, da der blev demonstreret ved Det Hvide Hus på årsdagen for Charlottesville-uroligheder.

Omkring 30 højreekstreme nationalister mødte søndag op ved Det Hvide Hus i Washington i forbindelse med en varslet demonstration.

Demonstrationen blev dog fuldstændig overdøvet af de cirka 2000 moddemonstranter, der også var mødt op.

Søndagens højreradikale "Unite the Right 2"-optog blev afholdt på årsdagen for urolighederne i byen Charlottesville, Virginia, hvor borgergrupper blandt andre konfronterede nynazister og medlemmer af Ku Klux Klan.

En person blev dræbt i urolighederne.

Søndagens demonstrationer i Washington forløb dog forholdsvist roligt. Der var på forhånd meldt om mellem 100 og 400 højreradikale demonstranter, men blot omkring 30 personer mødte altså op.

Derfor druknede demonstrationen fuldstændig i den omfattende moddemonstration. Den sluttede også relativt tidligt, da regn begyndte at falde ned over den amerikanske hovedstad.

Et stort antal politifolk holdt de to demonstrerende parter adskilt. Begge parter havde på forhånd fået lov til at demonstrere.

Optoget varede cirka to timer, hvor der blev holdt en række taler. Herefter blev de cirka 30 demonstranter kørt hjem til Virginia af politivogne.

Lederen af den nationalistiske gruppe, Jason Kessler, var godt tilfreds med den rolige afvikling af søndagens optog.

- Alle fik mulighed for at sige deres mening, og jeg synes, at det var en stor forbedring i forhold til Charlottesville. Sådan bør det også være i fremtiden. Det var vigtigere end noget andet, siger han.

Blandt søndagens moddemonstranter var Dan Haught, en 54-årig computerprogrammør fra Washington

- Vi ville gerne sende et signal til verden om, at vi er klart i overtal, siger han ved demonstrationen, der var hans første af slagsen.

Politiet sagde, at det klokken 18.00 lokal tid ikke havde foretaget nogen anholdelser i forbindelse med demonstrationerne.