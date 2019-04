Historiske fotos kan kaste nyt lys over sorte huller

På onsdag ser verden de første billeder af et såkaldt sort hul, som er taget af teleskopet Event Horizon Telescope (EHT).

Det oplyste EHT-samarbejdet lørdag.

Hvis billederne virkelig viser sorte huller, er det "utroligt stort", siger seniorforsker i astrofysik og atmosfærefysik ved DTU Space Thomas Greve.

- Det vil være første gang, vi ser et billede af et sort hul, siger han.

- Man har sekundære beviser for sorte huller, men man er jo altid på jagt efter uomtvistelige beviser.

Observationerne vil kunne bruges til mange ting. Man vil kunne udlede sorte hullers masse og rotation, afhængigt af hvor præcise målingerne er.

- Man kan også bruge dem til at studere, hvordan supermassive sorte huller påvirker galaksernes udvikling, siger Thomas Greve.

- Endeligt kan man bruge det til at teste Einsteins generelle relativitetsteori under meget stærk tyngdekraft, og det vil være stort.

Et sort hul har så stærk en tyngdekraft, at intet kan undvige det.

Alt stof, herunder lys, som kommer tæt på det sorte hul, bliver derfor suget ind i hullet.

- For at undslippe skal stoffet have en undvigelseshastighed, som er større end lysets hastighed, men intet i verden bevæger sig hurtigere end lyset, så stoffet er tabt for altid, forklarer Thomas Greve.

Observationerne fra EHT kan være interessante for forskere som Thomas Greve, der forsker i dannelse og udvikling af galakser.

- Det er et uudforsket emne, og jeg er særligt interesseret i, hvordan sorte huller påvirker galaksers udvikling.

- Vi har brug for sorte huller, fordi de kan skyde gas og stof ud af galakserne og lukke ned for stjernedannelse, forklarer han.

Teleskopet er placeret forskellige steder i verden.

Det har taget billeder og indsamlet fakta fra forskellige vinkler, som efterfølgende er sat sammen til ét billede.

Fotografierne bliver lanceret ved seks parallelle pressemøder onsdag forskellige steder i verden.