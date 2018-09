Gyservalg trak svenske vælgere op af sofaen

Valgdeltagelsen er steget med et procentpoint til det svenske valg. 84,4 procent har stemt.

Det blev en sand valggyser i Sverige, hvor det dagen efter valget stadig er uklart, hvem der kommer til danne regering og på hvilket grundlag. Det står dog klart, at flere har afgivet deres stemme ved søndagens valg end ved det seneste i 2014.

På den svenske valgmyndigheds hjemmeside, kan man se, at 84,4 procent af de stemmeberettigede vælgere har sat deres kryds eller har benyttet muligheden for at brevstemme.

Det er et procentpoint mere end ved valget i 2014. Det er dog lavere end ved det danske folketingsvalg i 2015, hvor 85,9 procent af vælgerne stemte.

Den svenske stigning fortsætter en trend i dette årtusind. I 2002 stemte 80,4 procent af svenskerne, og den andel er vokset for hvert valg siden da. Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Mandag morgen har 6002 af 6004 valgsteder indgivet resultatet af den foreløbige tælling. Derudover skal udlandsstemmer og forhåndsstemmer, der er indkommet sent, tælles onsdag.

Ifølge det svenske nyhedsbureau TT skiller 28.000 stemmer de to blokke.

Mikael Gilljam, der er professor ved Göteborg Universitets samfundsvidenskabelige institut, vurderer, at der mangler at bliver talt 200.000 stemmer.

Inden for 14 dage skal der afholdes en afstemning i Riksdagen om, hvem der skal være statsminister i landet.

Længe før vil det stå klart, præcis hvordan stemmerne har fordelt sig. Efter en fintælling vil det endelige resultat blive fremlagt onsdag.