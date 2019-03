Guvernør vil blokere for henrettelser i Californien

Overlagt drab er forkert, mener Californiens guvernør, som vil sætte foreløbigt stop for henrettelser.

Californiens guvernør, Gavin Newsom, vil sætte alle henrettelser i den amerikanske delstat i bero.

Newsom underskriver et dekret om sagen onsdag, oplyser guvernørens kontor til nyhedsbureauet AP.

Det betyder, at samtlige de 737 dødsdømte fanger i Californien foreløbig får udsat deres henrettelse. Det vil gælde i hvert fald i den tid, Newsom er guvernør.

Han vil også tilbagerulle de kritiserede regler om dødssprøjter og lukke et nyt henrettelseskammer i San Quentin-fængslet, som aldrig har været i brug.

- Overlagt drab på en anden person er forkert, og som guvernør vil jeg ikke føre tilsyn med henrettelsen af noget menneske, siger Newsom i en skriftlig udtalelse.

Newsom betegner dødsstraffen som "en fejlslagen" politik, der har været "diskriminerende over for anklagede, der er psykisk syge, sorte og brune, eller som ikke har råd til dyr retshjælp".

Han siger som argument for at suspendere dødsstraffen, at den ikke virker afskrækkende på kriminelle. Desuden er den spild af skatteydernes penge og en problematisk straf, fordi den er "uigenkaldelig og uoprettelig i tilfælde af menneskelige fejl".

Ingen indsatte på dødsgangen bliver løsladt, og der bliver heller ikke ændret på allerede afsagte domme, oplyser guvernørens kontor.

Californien har ikke foretaget en henrettelse siden 2006, hvor actionfilmstjernen Arnold Schwarzenegger var delstatens guvernør. Han var valgt for Republikanerne.

Newsoms tiltag møder kritik fra formanden for anklagemyndigheden i Los Angeles, Michele Hanisee.

Hun mener, at Newsom "undertrykker Californiens indbyggeres vilje" og i stedet tager mere hensyn til egne ønsker med dette "forhastede og uovervejede" skridt.

Modstandere af guvernørens tiltag kan indbringe sagen for retten.