Gule veste demonstrerer mod migrantstramninger i Rom

Tusindvis af italienere var lørdag på gaden i hovedstaden i protest mod regeringens kurs over for migranter.

Flere tusinde mennesker var lørdag på gaden i Italiens hovedstad, Rom, i protest mod regeringens stramninger over for migranter og flygtninge.

Mange af demonstranterne bar gule veste - lig dem, der har været brugt under ugelange demonstrationer i Frankrig.

Demonstrationen var blandt andet organiseret af det venstreorienterede parti Potere al Popolo (magt til folket, red.).

Mange migranter deltog også i marchen gennem den italienske storby.

"Stop racisme" og "nej til Salvini", lød det blandt andet fra demonstranterne.

På de gule veste, som nogle af de fremmødte havde iklædt sig, stod der "get up, stand up for your rights" - en reference til en gammel Bob Marley-sang.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, der er leder af det højreorienterede parti Liga, har stået i spidsen for en række stramninger af landets indvandrerpolitik.

I sidste måned blev det såkaldte "Salvini-dekret" godkendt i parlamentet.

Ifølge kritikere vil det betyde, at tusindvis af migranter bliver hjemløse, når de bliver smidt ud af statsfinansierede modtagecentre.