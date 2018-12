En lokal guide i Marokko kalder dræbt dansker og nordmand for søde, snakkesalige og omgængelige.

Den lokale turguide Rachid Imerhade mødte kvinderne Louisa Vesterager Jespersen og Maren Ueland, få dage før de blev dræbt i forbindelse med en tur mod toppen af Toubkal i Atlas-bjergene i Marokko.

- De var søde, snakkesalige og omgængelige, og de snakkede en masse med alle de andre, der var til stede, siger den lokale guide.

24-årige danske Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige norske Maren Ueland camperede nær byen Imlil, da de blev dræbt.

- Jeg rådede dem til ikke at campere alene, siger Rachid Imerhade.

Den lokale guide mødte de to kvinder onsdag eller torsdag i forrige uge.

De opholdt sig i en lille teltlejr ved et vandrehjem i tre dage, inden de fortsatte deres tur i Marokko.

Mohammed Imzilen, en anden lokal fra området, siger, at han er stærkt berørt af sagen. Han bryder ud i gråd, da det norske nyhedsbureau NTB taler med ham og tilføjer, at hele sagen har påvirket folk i området voldsomt.

- Jeg bliver helt syg af at høre om det, siger han.

Mohammed Imzilen ejer i området flere overnatningssteder, som bruges af turister. Han fortæller, at der ofte sker ulykker på grund af dårligt vejr eller sygdom. Men aldrig noget som denne sag.

- For Marokko er jo et trygt land, siger han.

Han er samtidig bekymret for, at drabene kan få alvorlige konsekvenser for turisttrafikken i området.

I alt er fire personer indtil videre anholdt i sagen. Den ene blev anholdt tirsdag, mens tre andre blev meldt anholdt torsdag formiddag.

De blev alle anholdt i den marokkanske by Marrakesh.

Politiets Efterretningstjeneste (PET) bekræftede onsdag aften, at der på internettet har floreret en video, som angiveligt viser drabet på en af de to dræbte kvinder.

Ifølge den danske statsminister, Lars Løkke Rasmussen, der torsdag morgen holdt pressemøde om sagen, er oplysningerne medvirkende til, at drabene betragtes som mulig terror.