Guaidó: Tilhængere svigtede sidste uges oprør mod Maduro

Flere af oppositionsleder Juan Guaidós tilhængere har ikke holdt deres løfter om støtte i oprøret mod Venezuelas præsident, Nicolas Maduro, i sidste uge.

Det siger Juan Guaidó i et interview med nyhedsbureauet AFP natten til tirsdag dansk tid.

- Der var personer, som ikke holdt deres løfte, men det betyder ikke, at de ikke snart vil gøre det, siger oppositionslederen i hovedstaden, Caracas.

Guaidó, der i januar erklærede sig som midlertidig præsident i Venezuela, støttes af mere end 50 lande. Blandt andet USA og flere EU-lande.

Siden januar har Guaidó iværksat store demonstrationer i landet for at overtage magten fra Maduro.

Men præsidenten har holdt stand - støttet af landets magtfulde væbnede styrker.

Guaidó har dog ikke mistet håbet om, at militæret vil tilslutte sig hans bestræbelser på at vælte Maduro, siger han til AFP.

- Der er udbredt utilfredshed, og det er militæret ikke afskåret fra. Der er diskussioner blandt civile og militæret. Vi er meget tæt på forandring i Venezuela, siger han.

Guaidó mener, at Maduro bliver "svagere og svagere".

- Det siges, at han er i præsidentpaladset, men det siges også, at han befinder sig i en bunker med en primær sikkerhedsring af cubanske styrker og en sekundær sikkerhedsring af præsidentens beskyttelseskorps, siger Guaidó.

- Han har ikke længere tillid til de højtstående militærfolk.

Guaidós seneste forsøg på at afsætte Maduro i sidste uge medførte flere voldelige sammenstød mellem demonstrationer og militæret.

Her blev fem personer dræbt, flere såret, og 223 blev anholdt.

Alligevel afviser oppositionslederen, at styrken af hans protestbevægelse er ved at aftage.

Maduro betegner det som et kupforsøg fra oppositionslederens side og har fastslået, at militærtoppen har bevist sin loyalitet over for ham.

Lørdag sagde præsidenten i en tv-transmitteret tale fra en militærøvelse med omkring 5000 soldater:

- Jeg sagde til generalerne og admiralerne i går: loyalitet, jeg vil have aktiv loyalitet. Jeg stoler på jer, men hold jeres øjne åbne.

- En håndfuld forrædere kan ikke tilsværte de væbnede styrkers ære, enhed og sammenhængskraft.