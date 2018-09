Grækenland evakuerer 2000 asylansøgere fra Lesbos

Grækenland forpligter sig til at flytte 2000 asylansøgere væk fra de overfyldte flygtningelejre på den græske ø Lesbos.

Det sker efter voldsom kritik fra en række nødhjælpsorganisationer af forholdene for flygtninge og migranter på øen.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Talsmand for den græske regering, Dimitris Tzanakopoulos, sagde tirsdag, at asylansøgere vil blive flyttet fra Moria-lejren, der i øjeblikket huser 9000 mennesker. Lejren er kun bygget med en kapacitet på omkring 3000.

- Situationen i Moria er i særdeleshed svær. Man har nået en grænse, sagde Tzanakopoulos til AP.

Han uddybede, at de 2000 asylansøgere bliver bragt til det græske fastland, hvor deres sager vil blive vurderet.

Forud for meldingen fra regeringen i Athen havde den lokale guvernør truet med at lukke lejren, med mindre man fra statsligt hold gjorde noget ved de kummerlige forhold.

Læger Uden Grænser (MSF) har kaldt situationen i Moria-lejren for "katastrofal" og har sammen med øvrige nødhjælpsorganisationer krævet, at man evakuerer flygtninge fra lejrene til enten fastlandet eller andre EU-lande.

Organisationen er dybt involveret i hjælpearbejdet på Lesbos, og de beretter om en voldsom stigning i antallet af selvmordsforsøg og forsøg på selvskade blandt børn og unge.

Sygeplejerske Mie Therkelsen er netop vendt hjem fra Lesbos, hvor hun i et halvt år har været udsendt for Læger Uden Grænser, og hun bekræfter forholdene, som hun kalder uhyrlige.

- Det er en håbløs situation. Der er mange mennesker med et enormt stort behov for hjælp.

Og det er især flygtningenes mentale tilstand, der er under pres, siger hun.

- Jeg er ikke stødt på et menneske i lejren, der ikke bærer rundt på alvorlige traumer, og de kommer for at få ro og sikkerhed. Det kan man på ingen måde tilbyde i den lejr, de bor i nu, siger Mie Therkelsen om forholdene i Moria-lejren.

Tilstrømningen af flygtninge til Grækenland via Tyrkiet er stadig massiv. I weekenden nåede 600 flygtninge til Lesbos alene.

På baggrund af en aftale mellem EU og Tyrkiet, der skal dæmme op for tilstrømningen til Europa, holdes flygtninge og migranter i lejre på de græske øer, indtil deres ansøgninger om asyl kan blive behandlet.