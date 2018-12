Google lukker socialt netværk før tid efter ny databrist

Google vil lukke sit sociale netværk, Google Plus, tidligere end planlagt på grund af endnu et datalæk.

Det oplyser selskabet mandag aften dansk tid ifølge CNN.

Den seneste sikkerhedsbrist betød, at app-udviklere i flere dage i november havde mulighed for at få indblik i 52,5 millioner brugeres private informationer.

Google opdagede sikkerhedshullet i forbindelse med en regelmæssig test af systemet, og fik det lukket samme uge.

I oktober oplyste Google, at det i marts havde "opdaget og omgående lukket" et datalæk, som berørte cirka en halv million private brugere.

Google meddelte i den forbindelse, at det planlagde at lukke sit sociale netværk for private ved udgangen af august 2019. Nu får Google Plus i stedet dødsstødet allerede til april.

Netværket var tænkt som en udfordrer til Facebook, men har ifølge flere medier aldrig været i nærheden af konkurrentens popularitet.

Google Plus kom til verden i juni 2011 som et online mødested for personer, organisationer og virksomheder.