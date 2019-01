Præsident Donald Trumps advokat, Rudy Giuliani, siger, at han aldrig har sagt, at der ikke findes en hemmelig aftale mellem Trumps valgkampstab og Rusland.

- Der er imidlertid ingenting som tyder på, at præsidenten selv var involveret i en sådan aftale, hævder advokaten.

- Der er ikke et eneste bevis, som knytter USA's præsident til den eneste forbrydelse, som kan begås på det område: nemlig at hjælpe russerne med at hacke Demokraternes partiapparat, siger Giuliani.

Udtalelserne, som blev fremsat i et interview med CNN onsdag, kommer, efter at både The New York Times og The Washington Post har bragt opsigtsvækkende artikler om den såkaldte Rusland-sag. Den efterforskes af den særlige anklager Robert Mueller.

The Washington Post skriver, at Trump har gjort sig usædvanlig stor umage med at holde indholdet af sine samtaler med den russiske præsident, Vladimir Putin, hemmelige for alle.

Trump skal ifølge avisen have beslaglagt noter, som hans tolk tog på et møde med den russiske leder. Samtidig instruerede han tolken i ikke at drøfte indholdet af samtalerne med andre embedsmænd, lyder det.

Ifølge The New York Times indledte det amerikanske forbundspoliti, FBI, i 2017 en efterforskning for at få klarlagt, om Trump arbejdede for Rusland. Undersøgelsen blev sat i værk, efter at præsidenten havde afskediget den daværende FBI-chef James Comey.

Trump selv insisterede dagen før Giulianis kommentar igen på, at han aldrig har arbejdet for Rusland.

Trumps og Giulianis kommentarer kommer, mens Muellers efterforskning fortsætter i baggrunden - muligvis med en afslutning inden for nogle måneder.

Der er rejst sigtelser i forbindelse med efterforskning. Flere personer har erkendt skyld - blandt dem præsidentens første sikkerhedsrådgiver, Michael Flynn, den tidligere valgkampchef Paul Manafort og Trumps egen tidligere advokat Michael Cohen.

Manafort har indrømmet, at han delte data fra meningsmålinger med en russer under valgkampen.