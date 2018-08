Gerningsmænd flygter efter skud mod USA's ambassade i Ankara

Adskillige skud blev mandag morgen affyret fra en bil mod den amerikanske ambassade i Ankara.

Flere vinduer ved en sikkerhedspost blev knust, men ingen er kommet til skade.

Det rapporterer CNN Türk ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Mediet tilføjer, at politiet har indledt en eftersøgning efter gerningsmændene, der flygtede fra stedet i en hvid bil efter angrebet, der fandt sted omkring klokken 05 lokal tid.

I løbet af morgen er flere detaljer fra skyderiet kommet frem. Nyhedsbureauet AP kan beskrive, at bilen har skudt fire til seks runder af skud mod ambassaden.

Samtidig står det klart, at ambassaden var tom. Ambassaden er været tom hele ugen på grund af den muslimske højtid Eid al-Adha.

Tv-stationen Haberturk viste ifølge Reuters mandag morgen tyrkisk politi udføre tekniske undersøgelser af blandt andet patroner fundet på stedet.

Over for AP har David Gainer, der er talsmand for den amerikanske ambassade, takket tyrkisk politi for hurtigt at rykke ud til stedet.

Det diplomatiske forhold mellem Tyrkiet og USA har den seneste tid lidt skade, efter at Tyrkiet har nægtet af løslade en amerikansk præst, der har været fængslet i forbindelse med et mislykket kupforsøg i juli 2016.