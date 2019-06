Georgiens parlamentsformand går af efter voldelige sammenstød

Det har ført til sammenstød, at en russisk politiker torsdag talte fra formandssædet i Georgiens parlament.

Uroligheder i Georgien har ført til, at formanden for landets parlament fredag er trådt tilbage.

Det sker, efter at 240 mennesker er kommet til skade i sammenstød mellem politi og demonstranter.

Urolighederne bunder i, at et russisk parlamentsmedlem torsdag fik lov til at holde en tale på russisk fra formandssædet i landets parlament.

Det har ført til, at oppositionsledere har svoret at holde demonstrationer, indtil parlamentet er blevet opløst, og der er udskrevet nyvalg.

Protesterne brød ud i hovedstaden Tbilisi torsdag. Politiet affyrede gummikugler og tåregas og efterlod ifølge Georgiens sundhedsministerium mindst 160 demonstranter og 80 politibetjente såret.

Politiet oplyser, at 305 personer er blevet anholdt i forbindelse med torsdagens uroligheder.