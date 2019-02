Hollywoodstjerne afviser, at han skulle være racist efter omstridt udtalelse om en episode for 40 år siden.

Den 66-årige hollywoodstjerne Liam Neeson insisterer på, at han ikke er racist, efter at han har erkendt, at han engang for 40 år siden satte sig for at angribe en tilfældig sort mand, efter at en veninde af ham havde sagt, at hun var blevet voldtaget.

Sagen har medført, at en gallapremiere på Neesons seneste film, "Cold Pursuit", er blevet aflyst.

- Jeg er ikke racist, siger Neeson i et interview med nyhedskanalen ABC News, men han erkender, at han var opfyldt af en "urdrift til blot at slå ud", da han veninde fortalte ham, at hun var blevet voldtaget af en sort mand.

Den 66-årige skuespiller, der spiller hovedrollen i "Schindlers liste" udløste et internationalt ramaskrig, da han nævnte episoden i et interview med den britiske avis The Independent i denne uge.

I et interview med ABC's "Good Morning America," hvor den nordirske skuespiller uddybede, hvad han havde ment, siger han, at han var blevet chokeret over sig selv.

- Jeg gik med fuldt overlæg ud i byområder med sorte indbyggere, hvor jeg ventede på en situation, som ville udløse vold.

- Jeg gjorde det fire eller fem gange, indtil jeg blev forskrækket over mig selv og denne urdrift, siger skuespilleren, hvis filmkarriere har varet i fem årtier.

I 2008 tog hans løbebane i filmens verden en markant drejning, da han fik stor succes med actionthrilleren "Taken" om en tidligere CIA-agent på jagt efter sin bortførte datter i Paris.

Neeson gør det klart, at det aldrig kom til vold som følge af sagen. Han siger, at han efterfølgende søgte hjælp hos en katolsk præst, talte med venner og gik lange ture for at lægge afstand til episoden.

Samtidig insisterer han på, at det ikke var spørgsmål om race, der havde drevet ham.

- Hvis hun havde sagt irsk, skotsk eller litauisk, så ved jeg, at det ville have haft samme virkning.

Neeson henviser også til, at hans barndom var stærkt præget af konflikten i Nordirland mellem katolikker og protestanter.

Neeson havde givet det famøse interview til The Independent i forbindelse med promoveringen af sin seneste thriller "Cold Pursuit," som handler om en far, der søger hævn over sin søn, der blev dræbt af en narkotikabande.