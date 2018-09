G20-gruppen mener, at WTO skal forbedres for at kunne håndtere de udfordringer, som handelskrisen har skabt.

Der er et "akut behov" for at forbedre Verdenshandelsorganisationen (WTO) på grund af de nye udfordringer i den globale handel, mener G20-landene.

Sådan lyder det i en fælles udtalelse fra finansministrene fra verdens 20 førende økonomier. De har fredag været samlet til et topmøde i Argentina.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Det er nødvendigt at holde markederne åbne og sikre den frie handel i en tid, der er præget af en optrappet handelskonflikt mellem Kina og USA, understreger ministrene.

Hverken USA eller Kina deltog ved fredagens G20-topmøde.

- Vi er alle enige om, at det er ekstremt vigtigt og afgørende for os at finde frem til, hvordan WTO bedre kan imødekomme de udfordringer, som handlen står over for i dag, siger Argentinas udenrigsminister og vært for mødet, Jorge Faurie, ifølge nyhedsbureauet dpa.

- Vi er alle enige om, at vi har brug for en organisation, der tillader os at etablere regler og rammerne for den internationale handel, fortsætter han.

Ministrene fra G20-landene er blevet enige om at mødes igen i november for at drøfte WTO's fremtid.

Det er endnu ikke klart, hvilken type ændringer af WTO der er tale om.

Fredagens topmøde blev afholdt, mens spændingerne mellem USA og Kina intensiveres.

De to lande planlægger godt nok en ny runde forhandlinger, der skal forsøge at løse handelskonflikten. Men ifølge USA's præsident, Donald Trump, er Kina under større pres end USA for at nå frem til en løsning.

Og fredag har Trump angiveligt givet ordrer til, at de amerikanske myndigheder fortsætter forberedelserne af en toldforhøjelse på kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar.

Trump har truet med at trække USA ud af WTO, mens Kina har efterspurgt en reformering af organisationen, der skal gøre den globale handel mere fair og effektiv.