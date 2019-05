Lørdag blev tre personer fundet dræbt med en armbrøst på et hotelværelse. Nu er endnu to kvinder fundet døde.

Tysk politi har fundet ligene af yderligere to kvinder i en opsigtsvækkende drabssag. De to lig blev fundet i en lejlighed i byen Wittingen i delstaten Niedersachsen. Det oplyser politiet mandag.

Lejligheden tilhører en af de tre personer, der lørdag blev fundet dræbt med pile fra en armbrøst på et hotelværelse i byen Passau i delstaten Bayern nær grænsen til Østrig.

Den indledende efterforskning efter fundet af de to nye lig tyder ifølge politiet på, at ingen andre personer skulle være involveret. Der er angiveligt tale om et drab og et selvmord.

- Yderligere detaljer og identiteterne på de to kvinder er stadig ukendte - mulige forbindelser til de døde, der blev fundet i Passau, undersøges i øjeblikket, skriver politiet i en erklæring.

Lørdag middag blev ligene af to kvinder og en mand fundet af personalet på et hotel i Passau. På hotelværelset blev der også fundet to armbrøster.

Ifølge politiet blev der senere fundet en tredje armbrøst i en taske.

De tre dræbte på hotelværelset var en 33-årig kvinde og en 53-årig mand fra delstaten Rheinland-Pfalz og en 30-årig kvinde fra Wittingen, som var ankommet fredag.

Lokale medier rapporterer, at manden og den 33-årige kvinde blev fundet døde i sengen liggende hånd i hånd med pile i hoved og bryst. Den anden kvinde blev angiveligt fundet liggende på gulvet med en pil i brystet.

Disse oplysninger er ikke bekræftet af politiet.

Forholdet mellem de tre personer på hotelværelset er endnu ukendt. Alle tre er tyske statsborgere.

Ifølge lokale medier havde de tjekket ind for tre nætter uden bagage.

Resultatet af obduktionen af de tre lig ventes tirsdag morgen.

Vidner fortæller til den tyske avis Bild, at manden var klædt i et jakkesæt og havde et langt, hvidt skæg, mens de to kvinder var klædt i sort.

- Det var en mærkværdig gruppe, siger en hotelgæst til Bild.

Ifølge en talsmand for Tysklands Skydeforbund i Wiesbaden kan enhver over 18 år købe en armbrøst i Tyskland. Det skriver det tyske nyhedsbureau dpa.