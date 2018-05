Fransk udenrigsminister: Trumps sanktioner styrker Irans høge

USA's beslutning om at forlade atomaftalen med Iran og indføre nye, skrappe sanktioner mod landet vil kun styrke den mest konservative fløj i Iran.

Det mener Frankrigs udenrigsminister, Jean-Yves Drain, der onsdag kritiserer den amerikanske præsident Donald Trumps beslutning.

- Vi er uenige i metoden, for den pakke af sanktioner, der nu bliver indført mod Iran, vil ikke muliggøre en dialog. Tværtimod vil den styrke de konservative og svække præsident Rouhani. Denne holdning kan bringe regionen yderligere i fare, siger Drian i et interview med radiostationen France Inter.

Han gentager, at Frankrig fortsat bakker op om aftalen - også selv om den franske regering er enig med Trump i, at der skal gøres mere for at stoppe Irans missiltest og landets forsøg på at øge sin indflydelse i Mellemøsten.