Fransk ambassadør vender tilbage til Rom efter ordkrig

Frankrigs ambassadør i Italien, som blev kaldt hjem i sidste uge efter en heftig ordkrig mellem de to EU-lande, vender fredag tilbage til Rom.

Det meddeler den franske minister for europæiske anliggender, Nathalie Loiseau, til radiostationen RTL.

Ambassadøren blev kaldt hjem til Paris som en protest mod "provokationer" fra Italiens regering.

Det er første gang siden Anden Verdenskrig, at Frankrig har kaldt en ambassadør hjem fra Italien.

- I adskillige måneder har Frankrig været udsat for gentagne beskyldninger, ubegrundede angreb og vilde påstande, hed det fra det franske udenrigsministerium.

Den italienske vicepremierminister, Luigi Di Maio, havde skabt vrede i den franske regering ved at mødes med tilhængere af "De Gule Veste" i Frankrig, der hver weekend demonstrerer mod præsident Emmanuel Macron og den franske regerings reformpolitik. Det er ofte sket med vold.

Di Maio opfordrede de franske aktivister til at fortsætte deres protester.

Den italienske regering, der består af Femstjernebevægelsen og højrepartiet Lega, har også gennem vicepremierministeren beskyldt franskmændene for at skade afrikanske lande økonomisk og dermed skabe øget migration til EU.

Italiens vicepremierminister opfordrede endda EU til at indføre sanktioner mod Frankrig på grund af landets politik i Afrika.

- Frankrig er aldrig holdt op med at kolonisere et stort antal af de afrikanske lande, sagde Luigi Di Maio.

Di Maio, som også er arbejds- og økonomiminister, har sagt, at Frankrigs anvendelse af møntenheden CFA-franc i over en halv snes tidligere kolonier er at bruge valuta fra kolonitiden.

- Dermed forhindrer Frankrig økonomisk udvikling, hed det.

Italiens politiske ledere langede ud efter Frankrig, efter at de fra fransk side var blevet kritiseret for ikke at tillade redningsbåde med migranter i Middelhavet at sejle ind i landets havne.