Frankrig vil sætte sit militærbudget op med 40 procent

Frankrigs forsvarsbudget skal ifølge et nyt forslag øges med 1,7 milliarder euro om året mellem 2019 og 2022.

Frankrig vil de kommende år øge sine militærudgifter med over 40 procent.

Frankrig bruger i år 34,2 milliarder euro på sine væbnede styrker. Beløbet vil frem mod 2025 stige til 50 milliarder euro. Det fremgår af et lovforslag, som regeringen i Paris onsdag lagde frem.

Da økonomien også vokser, vil bnp-andelen stige fra nu 1,8 procent til forventet 2,0 procent i perioden.

Atombevæbnede Frankrig og Storbritannien er de største militærmagter i EU.

Forslaget fra præsident Emmanuel Macrons regering markerer et skifte.

I mange år har Frankrigs militær måttet spænde livremmen ind. Og det har skabt uro i geledderne.

Sidste år fratrådte chefen for de væbnede styrker efter en strid med Macron om nye nedskæringer.

Emmanuel Macron har aldrig selv gjort tjeneste i militæret. For øvrigt som den første præsident i landet.

Da Frankrig i 1997 gik bort fra tvungen værnepligt, var Macron endnu ikke fyldt 20 år.

Som præsident har Macron været uforbeholden i sin støtte til militæret, der slås med jihadister i både Vestafrika og Mellemøsten og hjemme patruljerer Frankrigs gader som følge af terrortrusler.

- Tidligere budgetter har lagt byrden over på militæret. Denne gang beder vi landet om at bære byrden for militæret, siger en kilde tæt på forsvarsminister Florence Parly til det franske nyhedsbureau AFP.

Forsvarsministeriet planlægger at øge sit forbrug med 1,7 milliarder euro om året mellem 2019 og 2022. Derefter sættes beløbet op til tre milliarder euro om året frem mod 2025.

En opgradering af Frankrigs arsenal af atomvåben samt flere flådeskibe er på prioriteringslisten.

Hvordan Macron har tænkt sig at finansiere de øgede forsvarsudgifter vides endnu ikke, men pengene skal efter al sandsynlighed hentes fra andre af statens områder.

Frankrig har i flere år brudt EU's regler for budgetunderskud. Et problem, som Macron har lovet at få ryddet af vejen.

Meldingen om et øget fransk militærbudget vil nok vække glæde hos USA's præsident.

Donald Trump har således flere gange beklaget sig over, at Natos europæiske medlemmer ikke bærer sin del af byrden.

Alliancens målsætning for forsvarsudgifterne lyder på to procent af bruttonationalproduktet.