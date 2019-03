Den britiske premierminister, Theresa May, skal ikke regne med, at EU-landene går med til at udskyde brexitprocessen med et knips med fingrene.

Torsdag er der topmøde i Bruxelles, hvor briternes forestående farvel til unionen er på dagsordenen. Her forlyder det, at May muligvis vil bede om at få udskudt brexit.

Men der skal mere på bordet, før det går an, lyder det fra de magtfulde lande Frankrig og Tyskland.

- De (briterne, red.) har sagt nej til brexit uden aftale, og de har sagt nej til en realistisk aftale. Nu er de nødt til at beslutte sig for en af delene, siger den franske minister for europæiske anliggender, Nathalie Loiseau, og tilføjer:

- Give en udskydning - men for hvad? Tid er ikke en løsning, men en metode. Hvis der skal være et mål og en strategi, er disse nødt til at komme fra London.

De samme meldinger kommer fra ministerkollegaen i Tyskland, Michael Roth.

- Igen må jeg bare opfordre vores britiske partnere i London til at komme med konkrete begrundelser for, hvorfor de vil have en udskydelse, siger han.

/AP